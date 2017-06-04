Ураган в Нижнем Тагиле выявил проблемы обеспечения медучреждений источниками автономного электропитания

Главной опасностью и проблемой в момент возникновения чрезвычайной ситуации было отсутствие электроснабжения на объектах здравоохранения.

Для осуществления электропитания в больницах приходилось привлекать оборудование с других объектов. При этом Сергей Носов заметил, что объекты здравоохранения должны иметь автономное электрообеспечение, согласно закону.

Вячеславу Погудину, депутату Заксобрания Нижнего Тагила, было дано поручение – провести эффективный анализ проделанной работы в условиях ЧС, выработать план мероприятий для решения данной проблемы и привести его к реализации.

Глава администрации напомнил, что от МЧС поступало несколько штормовых предупреждений, но только 3 июня стихийное природное явление действительно пришло в Нижний Тагил.

В заключении данной темы Сергей Носов оценил действия служб города в ЧС:

Так или иначе, но совместными усилиями проблема электропитания медучреждений была снята. Здесь надо отдать должное службам МЧС, городским службам, которые выделили дополнительные источники автономного питания, позволившие не нарушить ход процесса содержания тяжелобольных. Это был вопрос номер один.