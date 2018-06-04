Потепление до +25 градусов ожидается в Нижнем Тагиле

Наступившая неделя обещает тагильчанам приход настоящего лета.

Так, сегодня, в понедельник воздух прогреется до +17 градусов днем. Не исключены небольшие осадки в виде дождей с грозами. В ночное время столбик термометра опустится до отметки +11 градусов. Ветер до 10 м/с.

Во вторник, 5 июня, синоптики обещают потепление до +20…+23 градусов. Также не исключены осадки в виде дождей с грозами. Облачно с прояснениями. Ветер до 17 м/с.

Среда обещает стать самым жарким днем недели. Так, днем столбик термометра достигнет отметки в +23…+25 градусов. Местами пройдет сильный дождь. Облачно с прояснениями. Ветер до 23 м/с.

В четверг, 7 июня, вновь немного похолодает, столбик термометра установится на отметке +16 градусов, переменная облачность, возможны осадки.