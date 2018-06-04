«Все равно умрут»: Минздрав Украины отказывается лечить онкобольных за границей
В Министерстве здравоохранения Украины высказались за отказ лечения онкологических больных за границей. Управление Минздрава считает, что отчислять средства из бюджета в зарубежные медицинские учреждения не имеет смысла, так как, по статистическим данным, все онкобольные «умрут без вариантов».
В сухом остатке 25% пациентов, собственно, умирают. То есть, каждый четвертый лечится за рубежом неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы – 0% заявил Александр Линчевский, заместитель исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины.
Сегодня в Украине более 500 тысяч пациентов страдают раком. Ежегодно появляется порядка 130 тысяч новых случаев онкологических заболеваний.
Кроме того, флюорографию сочли «пережитком советского союза» и убрали ее проведение из профосмотров.
Медицинская реформа началась в Украине с 1 апреля 2018 года. В результате большая часть медицинских услуг для украинцев стала платной. Бесплатными остались визит к терапевту, экстренная помощь и роды, сообщает газета «Новые известия».
© TagilCity.ru