Заморозки от 0 до -3 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле ночью 4 июня
4 июня, 06:05Здоровье и экология
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Синоптики обещают снижение температуры воздуха в Нижнем Тагиле от 0 до -3 градусов Цельсия в ночь на 4 июня.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации ЕДДС, ночью 4 июня в Нижнем Тагиле на поверхности почвы и в окружающем воздухе ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов.
Спасатели советуют защитить от заморозков теплолюбивые сельскохозяйственные культуры.
Днём 4 июня, согласно прогнозам, температура окружающего воздуха будет колебаться в пределах от +8 до +13 градусов Цельсия. Скорость ветра составит 4 метра в секунду, возможны осадки.
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