Счетная палата России выявила нарушения Минздрава
Минздрав России не в полном объеме выполняет майские указы президента, от этом сообщила Счетная палата, пишет «Коммерсант».
Министерство здравоохранения не выполнило несколько показателей программы «Развитие здравоохранения». В частности, речь идет об увеличении продолжительности жизни, снижении уровня смертности от онкологических заболеваний и росте процента удовлетворенности граждан оказанными им медуслугами. Помимо этого, в 50 регионах России не выполнено поручение президента России Владимира Путина о повышении уровня зарплаты медработников.
Кроме того, выявлен недостаточный уровень исполнения расходов. В 2018 году Минздрав реализовал 68,9% средств.
Низкий процент освоения средств свидетельствует о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией ФАИП,пояснил аудитор Счетной палаты Михаил Меня.
Ранее медработники городской больницы в Серове обратились к Владимиру Путину из-за низких зарплат. Медицинские сестры сообщили, что получают по 11 тысяч рублей, в то время как глава медучреждения зарабатывает более 130 тысяч рублей в месяц.