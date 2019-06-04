Счетная палата России выявила нарушения Минздрава

Министерство здравоохранения не выполнило несколько показателей программы «Развитие здравоохранения». В частности, речь идет об увеличении продолжительности жизни, снижении уровня смертности от онкологических заболеваний и росте процента удовлетворенности граждан оказанными им медуслугами. Помимо этого, в 50 регионах России не выполнено поручение президента России Владимира Путина о повышении уровня зарплаты медработников.

Кроме того, выявлен недостаточный уровень исполнения расходов. В 2018 году Минздрав реализовал 68,9% средств.

Низкий процент освоения средств свидетельствует о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией ФАИП,пояснил аудитор Счетной палаты Михаил Меня.