В Нижнем Тагиле на улучшение экологии предприятия потратят три миллиарда рублей

Данное заявление было сделано министром природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексеем Кузнецовым. В частности, он подчеркнул, что к 2024 году ожидается снижение выбросов в атмосферу на 18,5%. Специальные стратегии по улучшению экологии разработаны на «Уралвагонзаводе», ЕВРАЗ НТМК и «Высокогорском ГОКе».

Планы наши — до 2024 года снизить выбросы в атмосферный воздух по данному муниципальному образованию на 18,5%, цифра эта выверенная,сказал ТАСС Кузнецов.

Кроме того, в Нижнем Тагиле появится еще одна автоматическая станция контроля качества воздуха. Это позволит постоянно наблюдать за экологической обстановкой в муниципалитете. Станция, по словам министра, должна появиться в 2020 году.