В Нижнем Тагиле на улучшение экологии предприятия потратят три миллиарда рублей
Градообразующие предприятия Нижнего Тагила до 2024 года вложат в улучшение экологии города три миллиарда рублей. Средства будут направлены на модернизацию производства, что позволит снизить количество вредных выбросов, сообщает ТАСС.
Данное заявление было сделано министром природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексеем Кузнецовым. В частности, он подчеркнул, что к 2024 году ожидается снижение выбросов в атмосферу на 18,5%. Специальные стратегии по улучшению экологии разработаны на «Уралвагонзаводе», ЕВРАЗ НТМК и «Высокогорском ГОКе».
Планы наши — до 2024 года снизить выбросы в атмосферный воздух по данному муниципальному образованию на 18,5%, цифра эта выверенная,сказал ТАСС Кузнецов.
Кроме того, в Нижнем Тагиле появится еще одна автоматическая станция контроля качества воздуха. Это позволит постоянно наблюдать за экологической обстановкой в муниципалитете. Станция, по словам министра, должна появиться в 2020 году.
Напомним, что мероприятия по улучшению экологии Нижнего Тагила проходят в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Чистый воздух». Кроме того, правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о квитировании выбросов, который затронет ряд промышленных городов, в том числе и Нижний Тагил.