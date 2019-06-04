В Роскачестве рассказали о кишечной палочке в чае

Как сообщает Роскачество, весь чай «является чаем», сорных примесей и песка в образцах не найдено. В 11 образцах были обнаружены бактерии кишечной палочки, в трех образцах пакетированного чая выявлено превышение максимально допустимого количества плесени в два-три раза. В 40 образцах отмечено минимальное превышение пестицидов.