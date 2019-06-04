В Роскачестве рассказали о кишечной палочке в чае
Сегодня, 14:13Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Роскачество провело проверку пакетированных и листовых чаев популярных марок, в ряде образцов обнаружились пестициды, плесень и бактерии кишечной палочки, пишет РИА Новости.
Для экспертизы были отобраны 48 видов чая 35 торговых марок. Исследование проводилось по 178 показателям.
Как сообщает Роскачество, весь чай «является чаем», сорных примесей и песка в образцах не найдено. В 11 образцах были обнаружены бактерии кишечной палочки, в трех образцах пакетированного чая выявлено превышение максимально допустимого количества плесени в два-три раза. В 40 образцах отмечено минимальное превышение пестицидов.
Ранее Роскачество исследовало творожные сырки. В ряде образцов были найдены плесень и кишечная палочка.
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