В Свердловской области продлили экстренное предупреждение из-за дождя, града и ветра
Сегодня, 15:51Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Специалисты ФГБУ «Уральское УГМС» сообщили о продлении экстренного предупреждения в Свердловской области до 5 июня.
Сюжеты: Нижний Тагил
5 июня на Среднем Урале местами ожидаются грозы, град, очень сильный дождь и ветер до 20-25 м/с. Жителей Нижнего Тагила в случае возникновения чрезвычайных ситуаций просят обращаться в МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
Напомним, экстренное предупреждение в уральском регионе было объявлено 4 июня.
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