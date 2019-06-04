В Свердловской области продлили экстренное предупреждение из-за дождя, града и ветра

5 июня на Среднем Урале местами ожидаются грозы, град, очень сильный дождь и ветер до 20-25 м/с. Жителей Нижнего Тагила в случае возникновения чрезвычайных ситуаций просят обращаться в МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.