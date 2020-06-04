«Происходящее не фейк»: тагильские эпидемиологи рассказали о работе с коронавирусом

Главный врач филиала Елена Ромашина рассказывает, что лаборатория в центре начала работу с 23 марта. На момент открытия это была вторая лаборатория в регионе, проводящая подобные исследования. Каждый день здесь проводится до 600 исследований, хотя производственная мощность не превышает 150 анализов в сутки. При этом работает лаборатория круглосуточно. Сотрудники трудятся в две смены по 12 часов без выходных. Минимум раз в неделю специалисты сами проходят проверку.

Большинство процедур проводятся в противочумных костюмах, а также надевается полная лицевая маска с определенными фильтрами или респиратор третьего класса защиты. На руки специалисты надевают двойные перчатки, а для глаз — щитки и очки.

При этом в лаборатории оборудованы места по типу «красных зон». Сотрудник заходит в нее на три-четыре часа, а затем выходит, снимает всю экипировку, моется, обедает и потом снова возвращается к работе, надев противочумную защиту.

Если по анализам коронавирус подтверждается, то информация передается руководству. Эпидемиологи связываются с лечебными учреждениями и оформляют документацию. После этого собирается бригада и направляется в очаг.

Задача специалистов — установить всех контактных лиц пациента, определить уровень, а затем выработать профилактические меры.

Поликлинические эпидемиологи при сотрудничестве с центром гигиены и эпидемиологии наблюдают за людьми, которые живут рядом с очагом. Контролируют состояние жильцов и проверяют их, если есть проблемы со здоровьем.

После госпитализации пациента с подтвержденным диагнозом обрабатывается очаг заражения и подъезд.

Для проведения теста берется мазок из зева и носа или мокрота, а повторный анализ назначается для проверки правильности лечения. Тактика обычно определяется в зависимости от способности вируса к размножению. Поэтому повторный анализ берется на 10-й день и перед выпиской, но этим занимаются уже лечебные учреждения.