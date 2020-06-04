Свердловский минздрав рассказал об условиях лечения COVID-19 у детей на дому

Согласно приказу, если результаты лабораторного исследования подтвердили наличие коронавируса у ребёнка, то он может остаться дома.Важно, чтобы у ребёнка отсутствовали симптомы и изменения, отображённые на компьютерной томограмме.

Необходимо исключить совместное проживание с людьми группы риска. В неё входят граждане старше 65 лет или младше трёх, беременные женщины, онкобольные, диабетики и люди с другими тяжёлыми заболеваниями.По правилам ребёнок должен находиться на полной изоляции в течение двух недель. Следовательно, при наличии у него COVID-19 проживание в общежитии нужно исключить.

При положительном тесте ребёнок старше трёх лет считается бессимптомным, если: температура тела не выше 37 градусовнет одышки, боли в мышцах— нет учащённого пульсанет сухого кашля— нет диареи или сыпинет потери обоняния и вкуса пищи. Если хотя бы один из этих признаков проявляется, необходимо вызвать скорую помощь и госпитализировать ребёнка.