Свердловский минздрав рассказал об условиях лечения COVID-19 у детей на дому
Андрей Цветков, министр здравоохранения Свердловской области, подписал приказ о порядке оказания медицинской помощи детям с бессимптомным течением коронавируса в домашних условиях. Приказ опубликован на сайте минздрава региона.
Согласно приказу, если результаты лабораторного исследования подтвердили наличие коронавируса у ребёнка, то он может остаться дома.Важно, чтобы у ребёнка отсутствовали симптомы и изменения, отображённые на компьютерной томограмме.
Необходимо исключить совместное проживание с людьми группы риска. В неё входят граждане старше 65 лет или младше трёх, беременные женщины, онкобольные, диабетики и люди с другими тяжёлыми заболеваниями.По правилам ребёнок должен находиться на полной изоляции в течение двух недель. Следовательно, при наличии у него COVID-19 проживание в общежитии нужно исключить.
При положительном тесте ребёнок старше трёх лет считается бессимптомным, если: температура тела не выше 37 градусовнет одышки, боли в мышцах— нет учащённого пульсанет сухого кашля— нет диареи или сыпинет потери обоняния и вкуса пищи. Если хотя бы один из этих признаков проявляется, необходимо вызвать скорую помощь и госпитализировать ребёнка.
Отметим, по данным замгубернатора Свердловской области Павла Крекова, дети составляют 15% инфицированных COVID-19 в регионе. При этом выявленная инфекция протекает без симптомов у половины из них. Общее число зафиксированных случаев в регионе — 6381, выписаны 2680 пациентов, 33 человека скончались от осложнений, вызванных вирусом.