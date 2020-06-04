В Нижнем Тагиле был зафиксирован выброс сероводорода
Вчера, 23:35Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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3 июня в Нижнем Тагиле был зафиксирован выброс сероводорода. Об этом сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии региона.
Сюжеты: Нижний Тагил
Превышение вредного вещества в воздухе было зафиксировано станцией на улице Бирюзовой. Максимальная разовая предельно допустимая концентрация сероводорода составила 2,2 ПДКмр.
Напомним, в рамках нацпроекта «Экология» в 12 российских городах, в число которых вошел Нижний Тагил, планируется к 2024 году снизить объем вредных выбросов в атмосферу на 20%. Кроме того, в Нижнем Тагиле планируют установить дополнительную станцию мониторинга выбросов. Ранее Росприроднадзор провел исследование воздуха в Нижнем Тагиле в период особого режима по коронавирусу и подтвердил превышение загрязняющих веществ.
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