В Нижнем Тагиле был зафиксирован выброс сероводорода

Напомним, в рамках нацпроекта «Экология» в 12 российских городах, в число которых вошел Нижний Тагил, планируется к 2024 году снизить объем вредных выбросов в атмосферу на 20%. Кроме того, в Нижнем Тагиле планируют установить дополнительную станцию мониторинга выбросов. Ранее Росприроднадзор провел исследование воздуха в Нижнем Тагиле в период особого режима по коронавирусу и подтвердил превышение загрязняющих веществ.