В Нижнем Тагиле побит рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки

Кроме Нижнего Тагила, в Свердловской области новые случаи зарегистрированы еще в 23 населенных пунктах. Большая часть новых случаев приходится на Екатеринбург. Там выявлено 206 зараженных. Число выздоровевших за все время пандемии составляет 429 человек, 35 — скончались.