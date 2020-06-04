В Нижнем Тагиле побит рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки
Сегодня, 13:15Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле за сутки с 3 по 4 июня побит рекорд по числу выявленных случаев за все время с начала пандемии коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Так, подтвержден 21 новый случай заболевания. Общее количество заболевших в городе достигло 237 человек.
Кроме Нижнего Тагила, в Свердловской области новые случаи зарегистрированы еще в 23 населенных пунктах. Большая часть новых случаев приходится на Екатеринбург. Там выявлено 206 зараженных. Число выздоровевших за все время пандемии составляет 429 человек, 35 — скончались.
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