В России за последние сутки выявлено почти девять тысяч заболевших коронавирусом
Сегодня, 12:43Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России количество заболевших COVID-19 за прошедшие сутки составило 8831 человек, из них у 3374 заболевание протекает бессимптомно. Об этом сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Так, в общей сложности коронавирус за все время пандемии выявлен у 441 108 человек.
Число вылечившихся от заболевания составило 204 623 человека, из них 8666 пациентов были выписаны из больниц за прошедшие сутки.
Также зарегистрировано 169 новых летальных случаев. Всего за время пандемии в России скончались 5384 человека.
Отмечается, что по данным Роспотребнадзора, больше 313 тысяч россиян остаются под наблюдением медиков.
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