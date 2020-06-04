В России за последние сутки выявлено почти девять тысяч заболевших коронавирусом

Так, в общей сложности коронавирус за все время пандемии выявлен у 441 108 человек.

Число вылечившихся от заболевания составило 204 623 человека, из них 8666 пациентов были выписаны из больниц за прошедшие сутки.

Также зарегистрировано 169 новых летальных случаев. Всего за время пандемии в России скончались 5384 человека.