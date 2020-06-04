В Свердловской области число скончавшихся от коронавируса достигло 35 человек

За минувшие сутки было выявлено 298 случаев заболевания коронавирусом в 23 населенных пунктах региона. Большинство случаев приходится на Екатеринбург, в котором зарегистрировано 206 заболевших. Общее количество пациентов с подтвержденным диагнозом за все время пандемии составило 6679 человек.