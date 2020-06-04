В Свердловской области число скончавшихся от коронавируса достигло 35 человек
Сегодня, 12:56Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области вновь увеличилось число летальных случаев. Так, за сутки с 3 по 4 июня скончались два пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число летальных случаев достигло 35 человек.
За минувшие сутки было выявлено 298 случаев заболевания коронавирусом в 23 населенных пунктах региона. Большинство случаев приходится на Екатеринбург, в котором зарегистрировано 206 заболевших. Общее количество пациентов с подтвержденным диагнозом за все время пандемии составило 6679 человек.
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