В Свердловской области общее число зараженных COVID-19 превысило 6,6 тысяч человек

Новые случаи подтверждены в 23 населенных пунктах Свердловской области. Большинство новых пациентов находится в Екатеринбурге. Там подтверждено 206 случаев.

Остальные заболевшие являются жителями Артемовского, Артинского, Белоярского городских округов, Березовского и Бисертского городских округов, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Ирбита, Кушвы, Ревды, Режа, Верхотурья, Горноуральского, Камышлова, Каменского района, Красноуфимска, Невьянска, Уральского, Серова, Туринского и Шалинского городских округов.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 6679 человек.

Состояние 63 пациентов оценивается как тяжелое, еще 429 человек находятся в состоянии средней тяжести.

При этом по выздоровлению из больниц выписано 147 человек, а всего вылечились 429 пациентов.

Кроме того, подтверждено два новых летальных случая. Общее количество скончавшихся от коронавируса пациентов составляет 35 человек.