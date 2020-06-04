В Свердловской области с марта в 14 раз выросло производство медицинских масок

В марте производилось 45 тысяч масок. На сегодняшний день над производством трудятся пять предприятий на 11 линиях. При этом потребность медучреждений составляет 100 тысяч масок в сутки.

Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов 4 июня проинспектировал работу нового цеха по производству медицинских масок на заводе «Медсинтез». По его словам, это единственное предприятие, которое проводит лабораторную диагностику масок на спецоборудовании.