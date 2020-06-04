В Свердловской области с марта в 14 раз выросло производство медицинских масок
Сегодня, 22:51Здоровье и экологияФото: Департамент информационной политики
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С 16 марта в Свердловской области в 14 раз выросли объемы пошива медицинских масок. В сутки в области производят 650 тысяч масок, сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Коронавирус
В марте производилось 45 тысяч масок. На сегодняшний день над производством трудятся пять предприятий на 11 линиях. При этом потребность медучреждений составляет 100 тысяч масок в сутки.
Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов 4 июня проинспектировал работу нового цеха по производству медицинских масок на заводе «Медсинтез». По его словам, это единственное предприятие, которое проводит лабораторную диагностику масок на спецоборудовании.
Напомним, нехватка медицинских масок в Свердловской области во время пандемии коронавируса. Тогда несколько предприятий перепрофилировали на пошив масок. Новую линию по пошиву на заводе «Медсинтез» в Новоуральске запустили в апреле.
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