Экстренное предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле

В период с 5 по 7 июня на территории Нижнего Тагила сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность пятого класса горимости леса по региональной шкале, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
В связи с этим неблагоприятным метеорологическим явлением могут возникнуть пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, а также помутнение воздуха и опасные дымы.
Также ведомство предупреждает жителей региона, что ночью 5 июня местами в Свердловской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов. Понижение температуры может повредить сельскохозяйственные культуры.
Напомним, жара вернется в Свердловскую область к выходным. По прогнозам синоптиков на Среднем Урале 5 и 6 июня будет солнечно и тепло — до +25…+28 градусов днем.