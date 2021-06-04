Свалка с останками животных ликвидирована в Екатеринбурге

Свалка с останками животных ликвидирована в Екатеринбурге
Свалка с останками животных ликвидирована в Екатеринбурге
Сегодня, 22:48Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Несанкционированная свалка, на которой среди мусора лежали останки животных, ликвидирована в поселке Полеводство в Екатеринбурге.

Свалку обнаружили местные жители. Они и сообщили о ней специалистам, сообщает «Областная газета» со ссылкой на пресс-службу ЕМУП «Спецавтобаза». В результате на место инцидента выехала бригада, которая вывезла кости крупного рогатого скота и труп собаки. Вес отходов, которые будут утилизированы как биологические, составил 44,5 килограмма. Также специалисты заявили, что с начала 2021 года четыре раза выезжали по аналогичным заявкам.

Напомним, 30 апреля стало известно, что Нижнетагильская природоохранная прокуратура наказала чиновника ГГО за несанкционированную свалку строительного мусора рядом с поселком Новоасбест.

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Екатеринбург
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