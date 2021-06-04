Свалка с останками животных ликвидирована в Екатеринбурге

Свалку обнаружили местные жители. Они и сообщили о ней специалистам, сообщает «Областная газета» со ссылкой на пресс-службу ЕМУП «Спецавтобаза». В результате на место инцидента выехала бригада, которая вывезла кости крупного рогатого скота и труп собаки. Вес отходов, которые будут утилизированы как биологические, составил 44,5 килограмма. Также специалисты заявили, что с начала 2021 года четыре раза выезжали по аналогичным заявкам.