Уголовное дело по факту вырубки леса на 120 тысяч заведено в Свердловской области

Незаконная вырубка была выявлена в ходе проверки по охране окружающей среды специалистами ГКУ Свердловской области «Байкаловское лесничество». При осмотре территории лесного участка обнаружено пять вырубленных сосен в объеме 8,3 кубических метра. При этом причинен ущерб на сумму более 120 тысяч рублей.
В связи с этим прокуратура возбудила уголовное дело за незаконную рубку, совершенную в крупном размере (п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ). Материалы направлены в следственные органы. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Байкаловского района.
Напомним, летом 2019 года были задержаны трое азербайджанцев, которые незаконно вырубили лес под Нижним Тагилом недалеко от Серовского тракта. Ущерб за 200 кубометров леса составил 5,5 миллиона рублей. Суд приговорил двоих мужчин к двум годам условно каждого. Третий получил реальный срок на 14 лет лишения свободы, так как имелись факты, доказывающие его причастность к распространению наркотиков.