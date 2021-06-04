Уголовное дело по факту вырубки леса на 120 тысяч заведено в Свердловской области

Напомним, летом 2019 года были задержаны трое азербайджанцев, которые незаконно вырубили лес под Нижним Тагилом недалеко от Серовского тракта. Ущерб за 200 кубометров леса составил 5,5 миллиона рублей. Суд приговорил двоих мужчин к двум годам условно каждого. Третий получил реальный срок на 14 лет лишения свободы, так как имелись факты, доказывающие его причастность к распространению наркотиков.