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Более 10 укусов змей зафиксировано в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 10 укусов змей зафиксировано в Свердловской области

4 июля 2016, 18:40Здоровье и экология
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