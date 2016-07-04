Более 10 укусов змей зафиксировано в Свердловской области
Весенне-летний период – пик сезона, когда людям угрожает опасность быть укушенными змеей, рассказал корреспонденту «ОГ» заведующий центра острых отравлений при Свердловской клинической больнице Андрей Чекмарев.
При выезде на природу в теплое время года существует опасность получить укус змеи. В Свердловской области встречается несколько видов змей, среди которых есть и ядовитые. Человеку необязательно разбираться в видах змей. Гораздо важнее соблюдать меры профилактики и выполнять правильные действия при укусе змеи, подчеркивает Андрей Чекмарев.
Если укус произошел, то в первую очередь следует промыть от грязи это место. Затем выдавить яд. Именно выдавить, а не отсасывать его и не разрезать место укуса. После этих действий обязательно обратиться за помощью к медработникам – в травмпункт или «скорую помощь».
Для справки: ежегодно в областной токсикоцентр обращается около 40 человек, пострадавших от укусов змей. Минздравом России для населения разработаны специальные информационные памятки на летний период в связи с ростом числа укусов змеями и клещами. В них обращается внимание на то, что отправляясь в лес или в горы, надо знать и соблюдать несколько простых правил безопасности:
- одевать высокую обувь;
- при обследовании травы или расщелин пользоваться деревянной палкой-посохом;
- при виде змеи нужно остановиться и медленно, без резких движений, отойти.
Если змея все-таки укусила, то понадобится медицинская помощь. Первые меры при укусе:
- обеспечить пострадавшему полный покой, зафиксировав укушенную конечность;
- обработать место укуса раствором марганцовки;
- дать пострадавшему большое количество воды;
- если есть, дать какой-нибудь антигистаминный препарат.
После проведения мероприятий первой помощи необходимо как можно быстрее доставить пострадавшего в медицинское учреждение, где будет введена противозмеиная сыворотка. Алкоголь противопоказан, так как он только усиливает и ускоряет действие яда.
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