Более 10 укусов змей зафиксировано в Свердловской области

При выезде на природу в теплое время года существует опасность получить укус змеи. В Свердловской области встречается несколько видов змей, среди которых есть и ядовитые. Человеку необязательно разбираться в видах змей. Гораздо важнее соблюдать меры профилактики и выполнять правильные действия при укусе змеи, подчеркивает Андрей Чекмарев.

Если укус произошел, то в первую очередь следует промыть от грязи это место. Затем выдавить яд. Именно выдавить, а не отсасывать его и не разрезать место укуса. После этих действий обязательно обратиться за помощью к медработникам – в травмпункт или «скорую помощь».

Для справки: ежегодно в областной токсикоцентр обращается около 40 человек, пострадавших от укусов змей. Минздравом России для населения разработаны специальные информационные памятки на летний период в связи с ростом числа укусов змеями и клещами. В них обращается внимание на то, что отправляясь в лес или в горы, надо знать и соблюдать несколько простых правил безопасности:

одевать высокую обувь;

при обследовании травы или расщелин пользоваться деревянной палкой-посохом;

при виде змеи нужно остановиться и медленно, без резких движений, отойти.

Если змея все-таки укусила, то понадобится медицинская помощь. Первые меры при укусе:

обеспечить пострадавшему полный покой, зафиксировав укушенную конечность;

обработать место укуса раствором марганцовки;

дать пострадавшему большое количество воды;

если есть, дать какой-нибудь антигистаминный препарат.

После проведения мероприятий первой помощи необходимо как можно быстрее доставить пострадавшего в медицинское учреждение, где будет введена противозмеиная сыворотка. Алкоголь противопоказан, так как он только усиливает и ускоряет действие яда.