Новый парк появится в пойме реки Тагил в следующем году

В настоящее время пойма реки Тагил остаётся одной из территорий в центре Нижнего Тагила, которые требуют реконструкции, напомнил глава города.

Работы по созданию нового парка, как рассказал Сергей Носов, планируется начать в следующем году. Парк будет расположен в пойме реки Тагил между мостом на ул. Фрунзе и мостом на ул. Красноармейская.

В следующем году в пойме реки Тагил планируется начать работы по созданию парка «Народный». Запланировано благоустройство территории, создание пешеходных и торговых зон. Торговые зоны в этом месте могут вызвать интерес у инвесторов. Мы рассчитываем на то, что они примут участие в реализации данного проекта рассказал Сергей Носов.

Мэр напомнил о том, что в этом году ведутся работы по реконструкции моста на ул. Фрунзе. Работы по благоустройству прилегающей к нему территории планируется вести в следующем году.