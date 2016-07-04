В Екатеринбурге на Плотинке двое мужчин спасли тонущую в реке собаку (ФОТО)

2 июля вечером на Плотинке развернулась спасательная операция. В реке Исеть плавала собака, которая полчаса не могла выбраться из воды из-за высоких берегов. Как рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец Александр Инюшин, он вызвал «Зооспас», но пока спасатели ехали, собаку уже вытащили из воды.

Вначале один мужчина разделся и прыгнул в воду. Но собака находилась в возбужденном состоянии. Она лаяла, кусалась, вырывалась, и было трудно вытащить ее в одиночку. Тогда на помощь первому добровольцу пришел другой молодой человек. Вместе им удалось достать животное из реки. Сейчас поступок мужчин активно обсуждается в соцсетях. При этом отмечается, что многие, кто видел нуждающуюся в помощи собаку, вместо того, чтобы броситься спасать, снимали происходящее на телефоны и камеры.