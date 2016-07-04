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В Невьянске сладостями отравилось 72 человека: работа кондитерского цеха «Лакомка» приостановлена
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Невьянске сладостями отравилось 72 человека: работа кондитерского цеха «Лакомка» приостановлена

4 июля 2016, 12:50Здоровье и экологияТимофей Данилов
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