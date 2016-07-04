В Невьянске сладостями отравилось 72 человека: работа кондитерского цеха «Лакомка» приостановлена
У 57-ми человек из 72-х обратившихся за медицинской помощью, диагностирован сальмонеллез.
Уже вторую неделю в Невьянске продолжается расследование вспышки острой кишечной инфекцией. Сейчас в больницу обратилось 72 человека, из них 42 госпитализированы. Проведенная экспертиза показала, что большинство заболевших употребляли продукцию кондитерского цеха «Лакомка».
28 июня специалисты Роспотребнадзора нанесли визит на предприятие. В ходе проверки санврачи выявили ряд нарушений санитарного законодательства. В частности, в кондитерском цехе не проводятся дезмероприятия, продукты маркируются и хранятся не по правилам, а сотрудники нетщательно промывают посуду. Сам персонал работает без санитарных книжек. Наконец, руководство «Лакомки» не осведомило Роспотребнадзор о начале своей предпринимательской деятельности.
Предположение санврачей подтвердилось: в кондитерской продукции «Лакомки» действительно был обнаружен возбудитель заболевания – сальмонелла. По решению суда, работа кондитерского цеха приостановлена на 45 суток, сообщает пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Наталья Лукьянцева. Материалы дела направлены в прокуратуру.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru