Минстрой РФ: только 0,3% жителей Нижнего Тагила обеспечены чистой питьевой водой

По словам Чибиса, только 0,3% тагильчан обеспечены чистой питьевой водой.

Это, мягко говоря, неприемлемый показатель. Обращаю внимание коллег из Свердловской области при формировании программы — обратите на Нижний Тагил особое внимание. Мы готовы консультации вам оказать, сказал Чибис.

При этом, по его словам, в Свердловской области показатель обеспеченности населения качественной питьевой водой составляет 93%.

Качество тагильской воды затронули при обсуждении федерального проекта «Чистая вода». Чибис сказал, что ждет от регионов проекты для получения финансирования.

На субъекты УрФО на эти цели выделены 14,687 млрд рублей. Региональный проект осуществят с 2019 по 2024 год.