Минздрав прокомментировал исследование ученых о продукте от рака
Сегодня, 16:52Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Испанские ученые пришли к выводу, что умеренное употребление молока снижает риск развития рака, однако Минздрав усомнился в достоверности исследования, сообщает Ура.ру.
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутелян сказал, что научно обоснованных данных о влиянии молока на онкологию пока что нет.
Исследование испанских ученых было опубликовано в журнале Advances in Nutrition. В статье говорилось, что умеренное употребление молока и молочных продуктов может предотвратить некоторые хронические болезни и онкозаболевания.
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