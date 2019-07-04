Под Екатеринбургом может появиться мусоросортировочный завод
Сегодня, 22:47Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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О возможности строительства мусоросортировочного завода на границе Екатеринбурга и Сысертского района заявил министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, сообщает «Уралинформбюро». Предложение о строительстве поступило от инвестора.
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Инвестор предложил построить завод в рамках концессии. Его предложение на данный момент рассматривается региональным министерством инвестиций.
Планируется, что мероприятие будет рассчитано на две линии, каждая из которых сможет перерабатывать по 350 тыс. тонн отходов в год.
Всего на территории Среднего Урала до 2025 года предполагается построить 12 мусоросортировочных комплексов.
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