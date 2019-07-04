Росрыболовство обвинило «дочку» УГМК виновником загрязнения рек на Урале
По мнению представителей Федерального агентства по рыболовству, главным виновником загрязнения рек на севере Свердловской области является «Святогор». Позиция Росрыболовства была озвучена в ответ на жалобу руководство заповедника «Денежкин Камень», сообщает «Федерал Пресс».
Общественники из организации «Живой Шемур» опубликовали на своём сайте ответ от Росрыболовства, направленный в адрес руководства заповедника «Денежкин камень». Ранее глава заповедника Анна Квашина направила жалобу в адрес федерального надзорного органа.
С 2015 по 2016 г. г., по разным данным, имело место катастрофическое загрязнение водотоков бассейнах рек Ивдель и Сосьва в результате систематического выноса загрязненных и токсичных вод с территории разработки медно-цинковых руд месторождений и нарушения работы очистных сооружений ОАО «Святогор»,указано в письме от Росрыболовства.
Также в ответе указано о необходимости проведения подробных исследований в загрязнённых водоёмах. После этого станет возможна разработка наиболее точных путей решения выявленных проблем.