Росрыболовство обвинило «дочку» УГМК виновником загрязнения рек на Урале

Общественники из организации «Живой Шемур» опубликовали на своём сайте ответ от Росрыболовства, направленный в адрес руководства заповедника «Денежкин камень». Ранее глава заповедника Анна Квашина направила жалобу в адрес федерального надзорного органа.

С 2015 по 2016 г. г., по разным данным, имело место катастрофическое загрязнение водотоков бассейнах рек Ивдель и Сосьва в результате систематического выноса загрязненных и токсичных вод с территории разработки медно-цинковых руд месторождений и нарушения работы очистных сооружений ОАО «Святогор»,указано в письме от Росрыболовства.