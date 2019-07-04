Синоптики обещают тагильчанам теплые выходные с небольшими дождями
Сегодня, 07:42Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По данным Гисметео, в эти выходные в Нижнем Тагиле сохранится теплая погода. Возможен небольшой дождь.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня, 4 июля, ожидаются дожди с грозами, температура воздуха +22 градуса.
В пятницу синоптики обещают до +20 градусов днем и +13 градусов в ночные часы. Небольшой дождь. Ветер — до 13 метров в секунду. Аналогичная погода сохранится в субботу.
В воскресенье днем ожидается до +19 градусов. В ночные часы столбик термометра опустится до отметки +12 градусов. Также возможны дожди.
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