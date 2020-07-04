Еще пять жителей Свердловской области скончались от коронавируса
Сегодня, 12:53Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области за прошедшие сутки оперативный штаб региона подтвердил еще пять летальных случаев коронавируса.
Сюжеты: Коронавирус
Всего в области от новой инфекции скончались 119 человек.
Кроме того, в регионе за сутки зафиксировано 268 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших превысило 13,7 тысяч случаев.
Напомним, до 6 июля в Свердловской области действует режим самоизоляции. Кроме того, в Екатеринбурге в тот же день планируется открыть детские сады в штатном режиме, но с загрузкой в 50%. Что касается остальных муниципалитетов, то решение должно приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.
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