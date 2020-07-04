Еще пять жителей Свердловской области скончались от коронавируса

Напомним, до 6 июля в Свердловской области действует режим самоизоляции. Кроме того, в Екатеринбурге в тот же день планируется открыть детские сады в штатном режиме, но с загрузкой в 50%. Что касается остальных муниципалитетов, то решение должно приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.