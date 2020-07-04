Евгений Куйвашев рассказал о судьбе госпиталя в «Екатеринбург-ЭКСПО» после закрытия

Мы находимся на плато, ждем спада заболеваемости и в этих условиях реанимационные койки на ЭКСПО остаются невостребованными, написал губернатор.

Он объяснил, что госпиталь в МВЦ состоит из двух частей. Первая представляет собой высокотехнологичный модуль, который был приобретен для территориального центра медицины катастроф, а во втором располагаются простые койки, куда планировалось помещать пассажиров вывозных рейсов, больных с легкой формой коронавируса или без симптомов.

Глава региона отметил, что модуль перенесут на площадку ТМЦК на Широкой речке. Он продолжит свою работу.

Что касается второго модуля, Куйвашев объяснил, что с самого начала не было возможности просчитать, насколько востребованными окажутся модули. Дело в том, что потребовалась серьезная мобилизация системы, создавались заделы.