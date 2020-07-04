В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом достигло почти 650 человек
Сегодня, 13:00Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом продолжает увеличиваться. Только за прошедшие сутки было подтверждено 24 случая заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
В общей сложности инфекция с начала пандемии выявлена у 646 тагильчан.
Напомним, в Свердловской области число заболевших коронавирусом увеличилось на 268 человек, а всего заболевших в регионе насчитывается больше 13,7 тысяч человек. Кроме того, подтверждено еще пять новых летальных случаев. Всего за время пандемии скончались 119 человек.
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