В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом достигло почти 650 человек

Напомним, в Свердловской области число заболевших коронавирусом увеличилось на 268 человек, а всего заболевших в регионе насчитывается больше 13,7 тысяч человек. Кроме того, подтверждено еще пять новых летальных случаев. Всего за время пандемии скончались 119 человек.