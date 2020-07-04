В России за сутки зарегистрировано более 6,6 тысяч новых случаев заболевания COVID-19
Сегодня, 12:39Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России за минувшие сутки оперативный штаб подтвердил 6632 случая заражения коронавирусом. Из них в 1960 пациентов болезнь протекает бессимптомно.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности количество зараженных достигло 674 515 человек, из них выздоровели уже 446 879 граждан.
Отмечается, что за сутки по выздоровлению выписано 8986 пациентов.
Кроме того, за сутки подтверждено 168 новых летальных случаев коронавируса. За все время от инфекции скончались 10 027 человек.
По данным Роспотребнадзора, за сутки была проведена 301 тысяч тестов на выявление заболевания, а под наблюдением остается более 280 тысяч человек.
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