В России за сутки зарегистрировано более 6,6 тысяч новых случаев заболевания COVID-19

В общей сложности количество зараженных достигло 674 515 человек, из них выздоровели уже 446 879 граждан.

Отмечается, что за сутки по выздоровлению выписано 8986 пациентов.

Кроме того, за сутки подтверждено 168 новых летальных случаев коронавируса. За все время от инфекции скончались 10 027 человек.