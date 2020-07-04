В Свердловской области восьмой день регистрируют более 200 случаев заражения COVID-19

Половина новых заболевших являются жителями Екатеринбурга. Там выявлен 131 случай. Остальные заболевшие проживают на территории 28 населенных пунктов, в том числе и Нижнего Тагила.

В общей сложности в регионе за все время пандемии выявлено 13 767 случаев заболевания коронавирусом.

При этом главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов считает, что ситуация стабильная.

Мы находимся на устойчивом плато, хотя немножко пошли колебания последние два дня. Но фиксируются хорошие показатели: уменьшается количество больных детей, больше бессимптомных форм, за счет выписок освобождается коечный фонд для новых госпитализаций, сказал Харитонов.

Также оперативный штаб отмечает, что 149 человек находятся в тяжелом состоянии, еще у 654 состояние определяется как средней тяжести.