Искупаться с гельминтами: почему на опасных водоемах Нижнего Тагила аншлаги?

По данным экспертов, в Нижнем Тагиле нет водоемов, соответствующих всем требованиям Роспотребнадзора. Однако для желающих принять солнечные ванны и искупаться это не стало проблемой: тагильчане проводят пляжный сезон на берегах загрязненных водоемов. Редакция TagilCity.ru провела рейд на берегу Тагильского пруда.

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в водоемах Свердловской области По результатам исследований, проведенных территориальными отделами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области установлено, что 62,8% проб, отобранных по санитарно-химическим показателям, 13,9% проб по микробиологическим показателям, 6,3% проб по паразитологическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания». Ведомство настоятельно рекомендует свердловчанам не купаться в открытых водоемах региона. Ведомством осуществляется мониторинг качества воды на 84 водохранилищах, а исследования водоемов проводятся в 99 контрольных точках. По данным на 1 июля 2021 года организацией было отобрано и исследовано 164 пробы воды на санитарно-химические показатели, 666 проб на микробиологические показатели и 157 проб на паразитологические показатели. Представитель научного сообщества в части очистки сточных вод и аквакультуры Алексей Сердечный заявил, что в Свердловской области данная проблема актуальна не только в 2021 году, а мероприятия по дезинвазии сточных вод не проводится ни одним предприятием, в том числе очистными сооружениями. В 2010 году ни один водоем в Свердловской области не проходил паразитарный барьер, все воды кишели яйцами гельминтов. Это вызывает рост паразитарных инфекционных заболеваний среди населения. Периодичность отбора проб Роспотребнадзором не дает точной картины по паразитным патогенам в водоемах. Обь-Иртышский бассейн, в который входят Свердловские водоемы — это крупнейший в мире ареал заражения описторхозом,считает эксперт. Аномальная жара Причиной активного пляжного сезона стала аномальная жара в первый месяц лета в Свердловской области. Температура воздуха в Нижнем Тагиле не раз превышала отметку в 30℃. Из-за аномальной жары было объявлено экстренное предупреждение. А в Екатеринбурге температура воздуха достигла рекордного максимума с 1954 года. Верхне-Выйский пруд Тагильчане активно стали купаться в водоемах. А по данным на 28 июня, в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО за первый месяц лета утонули шесть человек. Один погибший — несовершеннолетний. А в Свердловской области с начала сезона утонули 34 человека, из них 9 детей. По данным экспертов, большинство смертей произошло из-за того, что взрослые заходили в воду, находясь в состоянии алкогольного опьянения. 16-летний подросток утонул в районе камня «Омутной» на реке Чусовой Специалисты Центра защиты населения ежедневно проводят рейды на водоемах Нижнего Тагила: Нижнетагильский, Выйский и Муринские пруды, река Вязовка, Шихан и многие другие. Спасатели дежурят круглосуточно, в жаркую погоду сотрудники дежурят на катерах, сообщает глава учреждения. Также мы проводим рейды с сотрудниками полиции и МЧС, объясняем отдыхающим, что купаться в состоянии алкогольного опьянения нельзя, родителей просим не упускать из поля зрения своих детей. На этой неделе наши водолазы выехали в поселок Краснополье, там мужчина отдыхал в состоянии алкогольного опьянения на берегу одного из прудов и утонул, его тело было поднято,рассказал TagilCity.ru директор Центра защиты населения Сергей Коперкин. Фото: МБУ «Центр защиты населения» Рейд TagilCity.ru Редакция TagilCity.ru выясняла, почему тагильчан не останавливают никакие запреты на купание. Среди отдыхающих оказались подростки, взрослые с детьми и пенсионеры. На пляже не обошлось и без алкогольных напитков: многие загорают с бутылкой крепкого коктейля в руках. Большинство отдыхающих считает, что воды не загрязнены, а кто-то даже успел искупаться и в других водоемах города и области. Видео: tagilcity.ru Вывод: в настоящее время в городе нет ни одного водохранилища, которое бы соответствовало всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Но, как показывает практика, подобные предостережения никогда не останавливали любителей позагорать. А где нам еще купаться? Чистых прудов и рек нет. В такую жару хочется освежиться, искупаться негде, вот мы и плаваем, где поближе к дому,сообщил TagilCity.ru один из отдыхающих на берегу Тагильского пруда. Согласно официальным данным, указанным на сайте Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, использование водного объекта для купания допустимо только при наличии соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения. На сезон 2021 года ни одного такого документа ведомством выдано не было.

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