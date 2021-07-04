«Невидящий» Росприроднадзор и вопросы Путину. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

«Невидящий» Росприроднадзор и вопросы Путину. Эко-итоги в Нижнем Тагиле
«Невидящий» Росприроднадзор и вопросы Путину. Эко-итоги в Нижнем Тагиле
4 июля, 20:11Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest
Превышение формальдегида, которое «видит» УГМС, но не «видит» Росприроднадзор, и вопросы Путину про чистый воздух. Читайте экологические итоги недели от TagilCity.ru

Интересный ответ пришел нашей редакции на официальный запрос Росприроднадзору о превышениях нормы выбросов в Нижнем Тагиле в период неблагоприятных метеорологических условиях в июне. По версии ведомства, в эти дни воздух в городе оставался чистым. Однако вот у УГМС были совершенно другие данные. В июне посты мониторинга загрязнения атмосферного воздуха на Вагонке и Сухоложском поселке почти ежедневно фиксировали превышения формальдегида. И даже во время объявления НМУ. Вопрос, почему отборы воздуха Росприроднадзора ничего не показали, остается открытым.

А пока формальдегид продолжает оставаться в воздухе. На прошедшей неделе посты УГМС его фиксировали уже не так часто, как раньше — три дня. Но присутствие вредного вещества в тагильском воздухе всё же имеется. А жаркая и безветренная погода помогает выбросам оставаться в атмосфере намного дольше.

Еще на этой неделе случилась прямая линия с Владимиром Путиным. Не обошли нашего президента и вопросы, касающиеся экологии. Жители Омска, который входит в федеральную программу «Чистый воздух», пожаловались, что пока не чувствуют никаких изменений и живут в «газовой камере». Стоит напомнить, в Нижний Тагил тоже входит в «Чистый воздух», но пока его качество, по официальным данным, ухудшается год от года.

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