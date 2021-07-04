Превышение формальдегида в тагильском воздухе на прошедшей неделе достигало 1,8 ПДК

Превышение формальдегида в тагильском воздухе на прошедшей неделе достигало 1,8 ПДК
Превышение формальдегида в тагильском воздухе на прошедшей неделе достигало 1,8 ПДК
4 июля, 18:45Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
На прошедшей неделе, с 26 июня по 2 июля, станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха ФГБУ «Уральское УГМС» в Нижнем Тагиле фиксировали превышение формальдегида до 1,8 ПДК.

Превышение нормы вещества в воздухе было:

  • 30 июня на ПНЗ № 1 (Вагонка) - до 1,2 ПДК, на ПНЗ № 2 (Сухоложский поселок) - до 1,02 ПДК;
  • 1 июня на ПНЗ № 1 - до 1,2 ПДК, на ПНЗ № 2 - до 1,5 ПДК;
  • 2 июня на ПНЗ № 1 - до 1,02 ПДК, на ПНЗ № 2 - до 1,8 ПДК.

В остальные дни, по данным УГМС, превышений ПДК загрязняющих веществ не отмечено. Данные за 27 июня на сайте ведомства отсутствуют.

Формальдегид — вещество второго класса опасности. Оказывает негативное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров, а также сильное воздействие на нервную систему. Занесен в список канцерогенных веществ. Выбрасывают вещество в Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год.

Напомним, Уральское управление Росприроднадзора не нашло превышений выбросов в воздухе Нижнего Тагила во время объявления НМУ с 12 по 16 июня. При этом посты УГМС в это время фиксировали превышение формальдегида.

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