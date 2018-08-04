АО «Невьянский цементник» наказано за выброс вредных веществ без разрешения
Сегодня, 15:00Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
АО «Невьянский цементник», занимающееся производством цемента, нарушает законодательство об охране атмосферного воздуха в деятельности предприятия. К такому выводу пришли в прокуратуре города.
Источник: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Промышленные установки АО «Невьянский цементник» осуществляют выброс неорганической пыли, в которой содержится менее 20% кремния. При этом в прокуратуре установили, что разрешение на выброс вредных веществ отсутствует.
Против начальника отдела охраны труда предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении в связи с выбросом вредных веществ без специального разрешения. В результате штраф составил 42 тысячи рублей.
Помимо этого, прокуратура через суд потребовала АО «Невьянский цементник» разработать проект нормативов предельно допустимых выбросов, а также получить разрешение на выброс вредных веществ и поставить объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, на учет.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей