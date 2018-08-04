АО «Невьянский цементник» наказано за выброс вредных веществ без разрешения

Промышленные установки АО «Невьянский цементник» осуществляют выброс неорганической пыли, в которой содержится менее 20% кремния. При этом в прокуратуре установили, что разрешение на выброс вредных веществ отсутствует.

Против начальника отдела охраны труда предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении в связи с выбросом вредных веществ без специального разрешения. В результате штраф составил 42 тысячи рублей.