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Поваленные деревья и отмененные рейсы: гроза обрушилась на Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Поваленные деревья и отмененные рейсы: гроза обрушилась на Екатеринбург

Сегодня, 12:20Здоровье и экология
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