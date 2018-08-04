Поваленные деревья и отмененные рейсы: гроза обрушилась на Екатеринбург

3 августа на Свердловскую область обрушился проливной дождь и гроза. В столице региона очевидцы сообщают о десятке поваленных деревьев и поврежденных автомобилях.

На Вторчермете от ветра переломилась береза возле здания насосной, а на улице Мельковской дерево упало на машину. Точно такая же ситуация произошла во дворах на улице Белинского, где от упавшего дерева пострадал легковой автомобиль.

Неблагоприятные погодные условия заставили уральских туристов изменить планы. В аэропорту «Кольцово» были отменены рейсы до Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Новосибирска и Тюмени, сообщает «Вечерний Екатеринбург».