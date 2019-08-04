Синоптики обещают тагильчанам потепление в начале недели
Сегодня, 16:19Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В начале недели, согласно данным Гисметео, тагильчан ждет потепление.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 5 августа, днем ожидается до +20 градусов, небольшие дожди, ветер — до 12 метров в секунду.
Во вторник днем столбик термометра поднимется до отметки +19 градусов, в ночное время ожидается +10 градусов. Возможны дожди с грозами, ветер — до 19 метров в секунду.
В среду, 7 августа, вновь похолодает. Днем синоптики обещают +14 градусов, в ночное время +10 градусов. Кратковременные дожди, ветер — до 18 метров в секунду.
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