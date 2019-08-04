Синоптики обещают тагильчанам потепление в начале недели

В понедельник, 5 августа, днем ожидается до +20 градусов, небольшие дожди, ветер — до 12 метров в секунду.

Во вторник днем столбик термометра поднимется до отметки +19 градусов, в ночное время ожидается +10 градусов. Возможны дожди с грозами, ветер — до 19 метров в секунду.