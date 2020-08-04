В Нижнем Тагиле планируют возобновление работы отданных под лечение COVID-19 больниц
Сегодня, 13:01Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле в ближайшее время планируется вернуть детский инфекционный стационар к привычному режиму работы, который был до коронавируса, сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Кроме того, стационары вернутся к работе в Каменске-Уральском и Первоуральске.
Отмечается, что в Екатеринбурге с 3 августа в штатный режим работы переведены отделения семи медучреждений. Так, уже начали работать ЦГКБ № 1, НИИ ОММ, отделения нейрохирургического корпуса больницы № 40, окружной военный клинический госпиталь, ОДКБ, реанимация больницы № 3, а также отделение областной наркологической больницы. Кроме того, планировалось, что с 4 августа начнет работу нейрохирургический корпус больницы № 40.
По данным оперативного штаба региона, в Свердловской области более 40% коек, отведенных под лечение коронавируса, на данный момент занято.
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