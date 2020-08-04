В Нижнем Тагиле планируют возобновление работы отданных под лечение COVID-19 больниц

Кроме того, стационары вернутся к работе в Каменске-Уральском и Первоуральске.

Отмечается, что в Екатеринбурге с 3 августа в штатный режим работы переведены отделения семи медучреждений. Так, уже начали работать ЦГКБ № 1, НИИ ОММ, отделения нейрохирургического корпуса больницы № 40, окружной военный клинический госпиталь, ОДКБ, реанимация больницы № 3, а также отделение областной наркологической больницы. Кроме того, планировалось, что с 4 августа начнет работу нейрохирургический корпус больницы № 40.