В Нижнем Тагиле за сутки выявлен всего один случай заражения коронавирусом
Сегодня, 13:06Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле за минувшие сутки был подтвержден всего один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Таким образом, общее число случаев заболевания инфекцией достигло 1170 человек.
В Свердловской области за сутки подтвердили 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составляет более 21,3 тысяч человек. При этом число выздоровевших уже превысило отметку в 18 тысяч человек.
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