В свердловском Роспотребнадзоре рассказали о проценте бессимптомных больных COVID-19

Пономарева отметила, что 48,5% пациентов переносят болезнь с симптомами ОРВИ, а у 21,5% заражённых развивается пневмония. Чаще всего COVID-19 болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет. Процент заболевших людей этого возраста составляет 37,3%, пациенты в возрасте от 50 до 64 лет — 22%, люди в возрасте от 18 до 29 лет — 13%, свердловчане старше 65 лет — 14%.