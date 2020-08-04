В свердловском Роспотребнадзоре рассказали о проценте бессимптомных больных COVID-19
Сегодня, 20:48Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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30% жителей Свердловской области с коронавирусом переносит его без симптомов. Об этом рассказала замглавы Роспотребназора Анжелика Пономарева, пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус
Пономарева отметила, что 48,5% пациентов переносят болезнь с симптомами ОРВИ, а у 21,5% заражённых развивается пневмония. Чаще всего COVID-19 болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет. Процент заболевших людей этого возраста составляет 37,3%, пациенты в возрасте от 50 до 64 лет — 22%, люди в возрасте от 18 до 29 лет — 13%, свердловчане старше 65 лет — 14%.
Чаще всего жители региона заражаются дома, от близких людей — это каждый четвертый. Меньше половины заражаются коронавирусом от друзей, в магазинах и общественном транспорте.
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