В Свердловской области подтверждено еще девять летальных случаев коронавируса
Сегодня, 12:41Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области за минувшие сутки с 3 по 4 августа скончались девять человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Всего инфекция за время пандемии унесла жизни 294 уральцев.
При этом, зарегистрировано 182 новых случая заболевания, а в общей сложности их насчитывается 21 361. Кроме того, по выздоровлению было выписано из больниц 96 человек. Всего от заболевания выздоровели 18 037 человек.
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