Евгений Куйвашев ответит тагильчанам на вопросы из соцсетей

В пятницу я приеду в Нижний Тагил. Пишите мне обо всех проблемах, которые есть в городе. Буду разбираться, пишет губернатор.
Он также рассказал, что побывает на улице Менделеева. По словам Куйвашева одна из подписчиц рассказала о том, что там небезопасно.
Кроме того, губернатор отметил, что ему пишут много в комментариях о проблемах в больницах Нижнего Тагила — нехватка врачей, лекарств, длительная готовность ПЦР-тестов, а также отсутствие лекарств для лечения коронавируса. Последние, добавил губернатор, уже отправлены в Нижний Тагил.