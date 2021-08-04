Под ковид-госпиталь будет перепрофилирован НИИ ОММ Екатеринбурга

Еще один роддом Екатеринбурга на этой неделе начнет принимать беременных с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». 70 коек для пациентов оборудовано в Научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества.

Принимать рожениц с коронавирусом НИИ ОММ Екатеринбурга начнет с 5 августа 2021 года. Как и в прошлую волну, под ковид-отделение отдадут 70 коек, уточнила директор медучреждения Галина Мальгина Е1. При этом другие отделения научно-исследовательского института будут работать в обычном режиме. Напомним, в больницах Свердловской области оборудовано в общей сложности 9,3 тысячи мест для пациентов с COVLD-19. 800 дополнительных коек организовано в медучреждениях региона в течение последних двух недель. Свыше 9,3 тысячи коек развернуто для коронавирусных пациентов в Свердловской области

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