Под ковид-госпиталь будет перепрофилирован НИИ ОММ Екатеринбурга

Принимать рожениц с коронавирусом НИИ ОММ Екатеринбурга начнет с 5 августа 2021 года.
Как и в прошлую волну, под ковид-отделение отдадут 70 коек, уточнила директор медучреждения Галина Мальгина Е1.
При этом другие отделения научно-исследовательского института будут работать в обычном режиме.
Напомним, в больницах Свердловской области оборудовано в общей сложности 9,3 тысячи мест для пациентов с COVLD-19. 800 дополнительных коек организовано в медучреждениях региона в течение последних двух недель.