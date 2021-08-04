После жалоб на сжигание тел на уральском полигоне прокуратура требует его закрытия

После жалоб на сжигание тел на уральском полигоне прокуратура требует его закрытия
После жалоб на сжигание тел на уральском полигоне прокуратура требует его закрытия
Сегодня, 15:09Здоровье и экологияФото: 1МI
Белоярская межрайонная прокуратура требует приостановить деятельность мусорного полигона, где утилизируют медицинские отходы, в том числе части человеческих тел.

В ходе проверки надзорными органами были установлены многочисленные нарушения порядка хранения отходов класса Б и В на участке приема, временного хранения отходов, нарушения по зонированию, факты приема на утилизацию биологических отходов с кровью. Об этом сообщили в Белоярской городской прокуратуре.

Во время проверки, которая прошла в июле 2021 года, специалисты не обнаружили на полигоне части человеческих тел.

В настоящее время в отношении должностных и юридических лиц возбуждены административные дела.

Отмечается, что медицинский полигон обнаружили местные жители, которые жаловались на постоянный неприятный запах. Они сообщали, что на полигон свозят биологические и химические отходы, которые сжигали по ночам, а позже закапывали.

Материалы по теме:
мусорвывоз мусорабелоярскийполигон
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы