После жалоб на сжигание тел на уральском полигоне прокуратура требует его закрытия

В ходе проверки надзорными органами были установлены многочисленные нарушения порядка хранения отходов класса Б и В на участке приема, временного хранения отходов, нарушения по зонированию, факты приема на утилизацию биологических отходов с кровью. Об этом сообщили в Белоярской городской прокуратуре.