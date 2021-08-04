Превышение ПДК синильной кислоты в 10 раз: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 4 августа

Превышение ПДК синильной кислоты в 10 раз: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 4 августа
Превышение ПДК синильной кислоты в 10 раз: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 4 августа
Сегодня, 15:18Здоровье и экологияАзиз КеримовФото: TagilCity.ru
Десятикратное превышение содержания синильной кислоты зафиксировал газоанализатор «Геолан-1П» во время замеров воздуха на привокзальной площади в Нижнем Тагиле 4 августа. Также прибор выявил наличие ПДК диоксида азота и присутствие диоксида серы.

По итогам коротких замеров пяти веществ-загрязнителей (диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода) содержание диоксида азота поднималось до 0,9 мг/м3. Мы осуществили длительные замеры при температуре воздуха +22 градуса и южном ветре со скоростью 4 метра в секунду.

В итоге в воздухе было обнаружено превышение предельно допустимой концентрации синильной кислоты в 10 раз — 0,1 мг/м3 при ПДК в 0,01 мг/м3. Также результаты текущих замеров показали наличие диоксида азота на урвоне предельно допустимой концентрации (0,2 мг/м3). Индекс диоксида серы был 0,1 мг/м3 - вещество в воздухе присутствует, но не превышает нормы ПДК — 0,5 мг/м3.

Диоксид азота — желто-бурый газ с едким запахом, блокирующим дыхательные пути. В холодной среде не имеет цвета. Оказывает негативное воздействие на человека. В основном подвергаются опасности органы дыхательной системы, начиная от легкого раздражения слизистых и заканчивая отеком легких. Также происходит изменение состава крови, уменьшается содержание гемоглобина.

Диоксид серы — это бесцветный газ, обладающий резким ароматом, разрушает в организме витамин В1 и дисульфидные мостики в белках. В малых концентрациях (20-30 мг/м3) вещество создает неприятный вкус во рту и характерный чесночный запах из ротовой полости, раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей.

Синильная кислота — легкая летучая жидкость с характерным запахом горького миндаля. Вещество считается сильнейшим ядом общетоксического действия. Оно блокирует клеточную цитохромоксидазу, в результате чего возникает выраженная тканевая гипоксия.

Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний ТагилЭксклюзив
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