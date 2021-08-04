Родные умершей при родах девушки требуют провести проверку роддома Первоуральска

Родные умершей при родах девушки требуют провести проверку роддома Первоуральска
Родные умершей при родах девушки требуют провести проверку роддома Первоуральска
Сегодня, 17:29Здоровье и экологияФото: 1МI
Родные 35-летней девушки, которая скончалась во время родов пятого ребенка, просят прокуратуру провести в роддоме Первоуральска проверку. Заявление было подано в минувшую пятницу, 30 июля.

Официальная причина смерти указана – «шок матери во время родов или после родов и родоразрешения». У женщины остались пятеро детей и муж.

Мужчина рассказал Е1, что не все дети знают о гибели мамы. Самым младшим он не стал говорить, так как убеждён, что они не поймут.

Ранее медики заявляли, что никто из врачей не виноват в смерти многодетной матери. Они сделали всё, что от них требовалось для спасения женщины.

В данном случае многочисленные роды также послужили фактором риска, так как организму требуется время для восстановления сил, сообщил главный врач больницы Виктор Долгушин.

Напомним, что Мать пятерых детей умерла во время родов в перинатальном центре Первоуральска, куда её доставили из Ревды. 35-летняя женщина должна была родить пятого ребёнка. Он появился на свет здоровым. У женщины же началось послеродовое кровотечение.

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