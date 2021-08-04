Штормовые ветры, грозы и град прогнозируют синоптики в Свердловской области

Штормовые ветры, грозы и град прогнозируют синоптики в Свердловской области
Штормовые ветры, грозы и град прогнозируют синоптики в Свердловской области
Сегодня, 16:57Здоровье и экологияФото: pixabay.com
О штормовых ветрах, сильных ливнях и граде в Свердловской области вечером 4 августа и в течение суток 5 августа сообщили метеорологи ФГБУ «Уральское УГМС»

Ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Сильные грозы и град ожидаются на всей территории региона. Кроме того, на юге Свердловской области прогнозируется жара до +36 градусов.

В связи с этим возможны паводки и подтопление территорий, разрушение линий связи и электропередач, повал деревьев, а также повреждение сельскохозяйственных культур.

Из-за жары повышается класс горимости лесов, у людей и животных случаются тепловые удары, затрудняется работа транспорта.

Напомним, синоптики сообщили, что торнадо, который бушует в Поволожье, в ближайшее время придет на Урал, в том числе и в Свердловскую область. На смену 30-градусной жаре придет холодный воздушный фронт.

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