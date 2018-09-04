Стихийная мусорная свалка обнаружена в Первоуральске

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Экологи обратились в прокуратуру и Минприроды Свердловской области с требованием установить виновников организации стихийной свалки в Первоуральске. Большую кучу мусора неизвестные попытались засыпать глиной, но отходы так и остались на месте.
На территории Первоуральского завода по переработке ТБО и вблизи с ним местные экологи обнаружили стихийную свалку. Отходы уже пробили бетонный забор и завалили молодой лес и берег водоёма. Существует угроза того, что мусор в скором времени попадёт в реку Чусовую. После нахождения свалки и привлечения внимания к ней со стороны СМИ неизвестные попытались засыпать отходы глиной. Однако ТБО так и остались на месте.
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Тонны мусора никуда не делись и продолжают находиться в том же месте, только теперь под примерно 40-сантиметровым слоем глины,рассказал экоактивист Андрей Волегов.
Как сообщает «РИА ФАН», организаторов стихийной свалки теперь предстоит установить прокуратуре. Просьба о проверке также направлена и в региональное Минприроды.
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