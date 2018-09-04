Стихийная мусорная свалка обнаружена в Первоуральске

На территории Первоуральского завода по переработке ТБО и вблизи с ним местные экологи обнаружили стихийную свалку. Отходы уже пробили бетонный забор и завалили молодой лес и берег водоёма. Существует угроза того, что мусор в скором времени попадёт в реку Чусовую. После нахождения свалки и привлечения внимания к ней со стороны СМИ неизвестные попытались засыпать отходы глиной. Однако ТБО так и остались на месте.